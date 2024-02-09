Азербайджан начнет Лигу наций домашним матчем со Швецией

Определилось расписание матчей сборной Азербайджана по футболу в дивизионе С Лиги наций.

Как сообщает İdman.biz, команда начнет турнир домашней встречей со Швецией 5 сентября, а завершит также игрой с этим соперником на выезде – 19 ноября.

Ниже приводим расписание:



1-й тур

5 сентября

Азербайджан – Швеция

2-й тур

8 сентября

Словакия – Азербайджан

3-й тур

11 октября

Эстония – Азербайджан

4-й тур

14 октября

Азербайджан – Словакия

5-й тур

16 ноября

Азербайджан – Эстония

6-й тур

19 ноября

Швеция – Азербайджан

İdman.biz