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Азербайджан начнет Лигу наций домашним матчем со Швецией

Азербайджанский футбол
Новости
9 Февраля 2024 13:30
Азербайджан начнет Лигу наций домашним матчем со Швецией

Определилось расписание матчей сборной Азербайджана по футболу в дивизионе С Лиги наций.

Как сообщает İdman.biz, команда начнет турнир домашней встречей со Швецией 5 сентября, а завершит также игрой с этим соперником на выезде – 19 ноября.

Ниже приводим расписание:

1-й тур
5 сентября
Азербайджан – Швеция

2-й тур
8 сентября
Словакия – Азербайджан

3-й тур
11 октября
Эстония – Азербайджан

4-й тур
14 октября
Азербайджан – Словакия

5-й тур
16 ноября
Азербайджан – Эстония

6-й тур
19 ноября
Швеция – Азербайджан

İdman.biz

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