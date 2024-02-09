Азербайджан начнет Лигу наций домашним матчем со Швецией

Определилось расписание матчей сборной Азербайджана по футболу в дивизионе С Лиги наций.
Как сообщает İdman.biz, команда начнет турнир домашней встречей со Швецией 5 сентября, а завершит также игрой с этим соперником на выезде – 19 ноября.
Ниже приводим расписание:
1-й тур
5 сентября
Азербайджан – Швеция
2-й тур
8 сентября
Словакия – Азербайджан
3-й тур
11 октября
Эстония – Азербайджан
4-й тур
14 октября
Азербайджан – Словакия
5-й тур
16 ноября
Азербайджан – Эстония
6-й тур
19 ноября
Швеция – Азербайджан
İdman.biz