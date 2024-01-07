Самые молодые игроки чемпионата Азербайджана

В первой половине сезона 2023/24 Премьер-лиги Азербайджана появились два игрока в возрасте до 18 лет.
Как сообщает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Оба молодых игрока первых двух кругов являются членами «Сумгаита». Нихад Ахмедзаде, получивший шанс в первом туре, является самым молодым игроком сезона. Санан Мурадлы занимает второе место в этом списке.
Кроме них, в матче молодежной Премьер-лиги до 19 лет играл еще один игрок. Это игрок "Туран Товуза" Джавид Гасымов.
5 самых молодых игроков сезона:
1. Нихад Ахмедзаде ("Сумгаит") - 17 лет и 12 дней.
05.08.2023. Сабаил – Сумгаит – 1:4
2. Санан Мурадлы («Сумгаит») – 17 лет и 338 дней.
08.12.2023. Сумгаит – Карабах – 1:6
3. Джавид Гасымов («Туран Товуз») – 18 лет и 58 дней.
28.10.2023. "Туран Товуз" – "Кяпаз" – 4:0
4. Джавад Керимов («Кяпаз») – 19 лет и 20 дней.
08.06.2023. "Кяпаз" - "Нефтчи" - 1:0
5. Нариман Ахундзаде ("Карабах") - 19 лет и 104 дня.
05.08.2023. "Карабах" – "Зира" – 0:1
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