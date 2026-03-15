RU

Азербайджанский футбол
Новости
15 Марта 2026 17:56
16
Азер Багиров: "Со временем все увидят другой "Кяпаз"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал матч с "Туран-Товузом" (1:1) в 24-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, специалист поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что доволен игрой своей команды. "Верю, что футболисты ответили болельщикам на поддержку своей игрой. Мы показали хороший футбол. Есть некоторые технические недостатки, но от матча к матчу будем становиться лучше. Со временем все увидят другой "Кяпаз", - заявил Багиров.

Наставник также прокомментировал эпизод с пропущенным мячом после гола Жо Батисты. "Ошибка началась еще раньше. Мы потеряли мяч, когда владели им, и из-за этого образовалась свободная зона. Рауф Гусейнли сделал все возможное, но, к сожалению, поскользнулся. Когда мы хотели перейти в контратаку, соперник поймал нас в меньшинстве. Это футбол, у соперника тоже есть мастеровитые игроки", - отметил тренер.

Багиров также не согласился с мнением о нестабильности команды. "В последних матчах "Кяпаз" играет с большим желанием. Игры против "Сумгайыта", "Зиря" и сегодня против "Туран Товуз" это подтверждают. Я бы не сказал, что мы нестабильны. Уже четыре-пять матчей показываем стабильную игру и настоящий футбол", - добавил он.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

