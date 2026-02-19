Защитник "Карабаха: "На выезде нас ждет втрое более сложный матч"

Защитник "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев прокомментировал поражение от "Ньюкасла" (1:6) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, футболист отметил уровень соперника.

"Много говорить о поражении не нужно - все и так видно. Мастерство соперника еще раз показало, насколько высок уровень Лиги чемпионов. В первом тайме мы допустили слишком много ошибок, могли сыграть компактнее и проще", - цитирует слова футболиста futbolinfo.az.

Игрок подчеркнул, что команда постаралась прийти в себя после перерыва: "Мы поговорили в раздевалке и попытались собраться. Болельщикам спасибо за поддержку. Думаю, особой несправедливости в судействе не было".

Джафаргулиев также признался, что горд забитым мячом: "Я первый азербайджанец, забивший в плей-офф, и это повод для гордости. Жаль, что не выиграли. На выезде нас ждет втрое более сложный матч - и по атмосфере, и по игре, и по дороге. Постараемся показать достойный футбол".