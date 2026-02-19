Главный тренер "Ньюкасла": "Ответный матч с "Карабахом" будет серьезным" - ВИДЕО

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау прокомментировал победу над "Карабахом" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz, специалист отметил, что несмотря на крупный счет, команда серьезно отнесется к ответной игре: "У нас впереди матч Премьер-лиги Англии против "Манчестер Сити". Ответный матч с "Карабахом" также будет серьезным. В первой встрече мы были сильнее, но разочарованы пропущенным голом. Четыре мяча Гордона нас порадовали".

Напомним, встреча в Баку завершилась победой английского клуба со счетом 6:1. Ответный матч пройдет в Англии 24 февраля в 23:59.