Гурбан Гурбанов : "После пропущенных голов команда не смогла прийти в себя" - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов оценил матч плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла".

Как передает İdman.Biz, специалист признал, что команда тяжело пережила быстрые пропущенные мячи: "К сожалению, мы проиграли с таким счетом. Не хотели уступать настолько крупно. После первых голов футболисты получили серьезный удар и не смогли прийти в себя. Соперник очень быстрый и хорошо подготовленный".

По словам наставника, встреча стала важным опытом: "Это уровень Лиги чемпионов. Сегодня полностью почувствовали силу таких команд. Футболисты старались держаться, но получили очень сильный удар в первом тайме. Это большой урок для всех нас. Не только для команды, но и для всего футбольного сообщества. Каждый должен извлечь урок из таких игр".

Наставник также поблагодарил болельщиков: "Спасибо нашим фанатам, которые поддерживали команду до конца. Важно, что до февраля матчи Лиги чемпионов проходили в Азербайджане".

Матч завершился победой "Ньюкасла" со счетом 6:1. Ответная игра пройдет в Англии 24 февраля 23:59.