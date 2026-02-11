Главный менеджер "Коламбус Крю": "С нетерпением ожидаем дальнейшего развития Наримана в нашем клубе"

Американский клуб "Коламбус Крю" выразил заинтересованность в дальнейшем развитии футболиста сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде, сообщает İdman.Biz.

Как отметил главный менеджер клуба Исса Толл, переход игрока из агдамского "Карабаха" рассматривается как важное усиление состава.

По его словам, Ахундзаде обладает качествами, которые хорошо соответствуют игровому стилю команды:

"Нариман привнесет в наш клуб разнообразные навыки, что добавит команде дополнительное измерение. Его технические качества и высокая трудовая этика полностью соответствуют нашему стилю игры".

Исса Толл также подчеркнул, что, несмотря на молодой возраст, футболист уже имеет солидный опыт выступлений:

"Нариман приобрел опыт как на национальном уровне, так и в европейских турнирах, а также в составе сборной Азербайджана. Мы рады приветствовать его в Коламбусе и с нетерпением ожидаем его дальнейшего развития в нашем клубе".

Отметим, что Нариман Ахундзаде подписал контракт с "Коламбус Крю", рассчитанный до июня 2029 года, и продолжит карьеру в MLS.