Президент ПФЛ готовится к повторной операции

Президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов, пострадавший в ДТП на дороге в направлении Ханкенди, должен пройти повторную операцию через 3–4 месяца.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, об этом заявил директор по медиа и маркетингу ПФЛ Сенан Абдуллаев.

По его словам, состояние Эльхана Самедова находится под постоянным контролем врачей. Он подчеркнул: "В настоящее время все процедуры продолжаются. Через 3–4 месяца запланирована повторная операция. Чтобы не возникло каких-либо осложнений, врачи держат ситуацию под полным контролем. Сейчас все идет нормально".

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря 2023 года на участке автодороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Автомобиль Mercedes Vito под управлением жителя Баку Расима Гафарлы, двигавшийся в направлении Ханкенди, потерял управление и врезался в дорожный знак.

В результате аварии телесные повреждения различной степени получили президент ПФЛ Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, директор по медиа и маркетингу Сенан Абдуллаев, техническо-спортивный директор Эльгиз Аббасов, а также водитель автомобиля Расим Гафарлы.

После происшествия Эльхан Самедов уже перенес несколько операций.