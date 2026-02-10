10 Февраля 2026
RU

Бывший нападающий "Шамахы": "Предложения меня не заинтересовали"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Февраля 2026 13:47
39
Бывший нападающий "Шамахы": "Предложения меня не заинтересовали"

Бывший нападающий "Шамахы" завершил карьеру и сосредоточился на семейном бизнесе.

Бывший нападающий "Шамахы" Джонатан Бентеке рассказал о завершении профессиональной карьеры, причинах ухода из азербайджанского клуба и текущей деятельности.

"Мой последний матч за "Шамахы" стал и последним в моей карьере. После ухода из клуба я больше не играл в футбол и принял решение завершить выступления. Сейчас я не работаю в футболе и уделяю все внимание бизнесу", - сказал Бентеке в беседе с futbolinfo.az.

Говоря о коротком периоде выступлений в Азербайджане, Бентеке подчеркнул, что сделал все возможное, чтобы добиться успеха: "Я старался проявить себя, но все сложилось не так, как я ожидал. Предложения из других клубов были, но ни одно из них меня по-настоящему не заинтересовало", - отметил он.

Экс-форвард также признался, что не следит за выступлениями "Шамахы" и в целом не наблюдает за футболом, за исключением карьеры своего брата Кристиана Бентеке. Он добавил, что поддерживает связь с бывшими партнерами по команде Лероем Микелсом и Брахимом Конате. Оценивая чемпионат страны, футболист выразил мнение, что Мисли Премьер-лига обладает потенциалом для дальнейшего развития.

"Это чемпионат, который может стать еще сильнее в будущем", - подчеркнул Бентеке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены
"Туран Товуз" объявил о новом трансфере
21:16
Азербайджанский футбол

"Туран Товуз" объявил о новом трансфере

Защитник будет выступать за представителя региона до конца сезона
В АФФА прошел четвертый этап тренерского курса УЕФА для вратарей
17:34
Азербайджанский футбол

В АФФА прошел четвертый этап тренерского курса УЕФА для вратарей

Занятия состоялись в Центре подготовки национальных сборных
Президент ПФЛ готовится к повторной операции
16:31
Азербайджанский футбол

Президент ПФЛ готовится к повторной операции

Врачи запланировали хирургическое вмешательство через несколько месяцев
"Нефтчи" приобрел бразильского полузащитника
15:07
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" приобрел бразильского полузащитника

Бакинский клуб заключил контракт с Брено Алмейдой
"Кяпаз" подал жалобу в ФИФА на бразильского защитника
13:32
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" подал жалобу в ФИФА на бразильского защитника

Игрок покинул команду и не выполнил контрактные обязательства

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
16:54
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" унес три очка со "снежного" стадиона "Шамахы" на последних минутах - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Камило Дуран вывел команду вперед в добавленное время