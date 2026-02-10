Бывший нападающий "Шамахы": "Предложения меня не заинтересовали"

Бывший нападающий "Шамахы" завершил карьеру и сосредоточился на семейном бизнесе.

Бывший нападающий "Шамахы" Джонатан Бентеке рассказал о завершении профессиональной карьеры, причинах ухода из азербайджанского клуба и текущей деятельности.

"Мой последний матч за "Шамахы" стал и последним в моей карьере. После ухода из клуба я больше не играл в футбол и принял решение завершить выступления. Сейчас я не работаю в футболе и уделяю все внимание бизнесу", - сказал Бентеке в беседе с futbolinfo.az.

Говоря о коротком периоде выступлений в Азербайджане, Бентеке подчеркнул, что сделал все возможное, чтобы добиться успеха: "Я старался проявить себя, но все сложилось не так, как я ожидал. Предложения из других клубов были, но ни одно из них меня по-настоящему не заинтересовало", - отметил он.

Экс-форвард также признался, что не следит за выступлениями "Шамахы" и в целом не наблюдает за футболом, за исключением карьеры своего брата Кристиана Бентеке. Он добавил, что поддерживает связь с бывшими партнерами по команде Лероем Микелсом и Брахимом Конате. Оценивая чемпионат страны, футболист выразил мнение, что Мисли Премьер-лига обладает потенциалом для дальнейшего развития.

"Это чемпионат, который может стать еще сильнее в будущем", - подчеркнул Бентеке.