10 Февраля 2026
"Туран Товуз" объявил о новом трансфере

Азербайджанский футбол
Новости
10 Февраля 2026 21:16
"Туран Товуз" объявил о новом трансфере

"Туран Товуз" арендовал игрока российского "Локомотива" Марка Мампасси.

Как сообщили İdman.Biz в клубе, защитник будет выступать за представителя региона до конца сезона.

Отметим, что 22-летний футболист является воспитанником донецкого "Шахтера". В разные годы он выступал за "Мариуполь" в Украине, "Антальяспор" в Турции и "Кортрейк" в Бельгии.

В Украинской Премьер-лиге Мампасси провел 21 матч, в высшем дивизионе чемпионата Бельгии - 35 матчей, в Российской Премьер-лиге - 18 матчей. Всего в профессиональной карьере центральный защитник отметился одним голом и тремя результативными передачами в 87 матчах.

