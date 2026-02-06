Определился лучший гол января в Премьер-лиге Азербайджана - ФОТО

В сезоне 2025/2026 в рамках проекта "Гол месяца" в Мисли Премьер-лиге Азербайджана определен победитель за январь.
Как сообщает İdman.Biz, по итогам голосования жюри звание автора лучшего гола месяца получил футболист "Габалы" Доми Массумо.
