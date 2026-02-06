7 Февраля 2026
RU

В заявке "Карабаха" на матчи с "Ньюкаслом" произошло изменение

Азербайджанский футбол
Новости
6 Февраля 2026 11:41
86
В заявке "Карабаха" на матчи с "Ньюкаслом" произошло изменение

Футбольный клуб "Карабах" внес изменения в заявку на матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла".

Как сообщает İdman.Biz, из состава был исключен полузащитник Крис Коаку, а вместо него в заявку включен Кади Борхес, восстановившийся после травмы.

При этом новый трансфер "Карабаха" Жереми Гнали в заявку на матчи Лиги чемпионов включен не был.

Заявка "Карабаха" на матчи Лиги чемпионов:

Вратари
89. Амин Рамазанов
97. Фабиан Бунтич
99. Матеуш Кохальски

Защитники
2. Матеус Силва
3. Сами Ммае
13. Бахлул Мустафазаде
18. Дани Болт
30. Аббас Гусейнов
44. Эльвин Джафаргулиев
55. Бадави Гусейнов
81. Кевин Медина

Полузащитники
8. Марко Янкович
9. Джони Монтиэль
10. Абдулла Зубир
15. Леандро Андраде
20. Кади Борхес
21. Алексей Кащук
27. Торал Байрамов
32. Хикмет Джабраилзаде
35. Педро Бикальо

Нападающие
7. Нариман Ахундзаде
11. Эммануэль Аддай
17. Камило Дуран
22. Муса Гурбанлы

Первый матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится 18 февраля в Баку и начнется в 21:45. Ответная встреча пройдет в Англии в ночь с 24 на 25 февраля и стартует в 00:00 по бакинскому времени.

Отметим, что имя Кади Борхеса ранее было исключено из заявки в ноябре прошлого года из-за полученной травмы в октябрьском матче с "Челси" (2:2).

İdman.Biz
Тэги:

