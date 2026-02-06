7 Февраля 2026
Матч "Нефтчи" - "Карабах" перенесут? - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

6 Февраля 2026 10:56
Вокруг возможного переноса матча "Нефтчи" - "Карабах" в рамках 21-го тура Мисли Премьер-лиги распространились различные утверждения.

В Профессиональной футбольной лиге заявили İdman.Biz, что на данный момент окончательное решение по этому вопросу не принято.

Отметим, что "Карабах" обратился в ПФЛ с просьбой перенести матч с "Нефтчи" с целью лучшей подготовки к выездной игре против "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов. ПФЛ, в свою очередь, обратилась за согласием к "Нефтчи", однако бакинский клуб отказался принять предложение агдамского представителя. Ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

