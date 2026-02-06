Футболист "Карабаха": "Встречи с "Нефтчи" всегда считаются дерби" - ВИДЕО

Защитник "Карабаха" Торал Байрамов поделился мнением о насыщенном календаре команды, предстоящем матче с "Нефтчи" и слухах о возможном уходе.

Игрок признал, что нагрузка сказывается на состоянии команды, но подчеркнул, что это часть выбранного пути. "Усталость, конечно, накапливается. Играть каждые три дня непросто, но мы сами поставили себя в такие условия. Команда выступает сразу на трех фронтах — в Премьер-лиге, Кубке и Лиге чемпионов. Наша задача — в каждом турнире выглядеть достойно и показывать качественный футбол", - отметил футболист в комментариях futbolinfo.az.

Говоря о матче с "Нефтчи", Байрамов отметил принципиальность противостояния, не вдаваясь в детали ситуации с переносом игры. "Встречи с "Нефтчи" всегда считаются дерби. Эти матчи редко бывают проходными, они почти всегда получаются напряженными и интересными. Думаю, предстоящая игра не станет исключением".

Защитник также прокомментировал разговоры о возможном уходе из команды после появления конкурента на его позиции. "Не хотел бы сейчас поднимать такие вопросы. Как сложится дальше — покажет время. Я являюсь футболистом "Карабаха" и полностью сосредоточен на выступлениях за этот клуб. На данный момент ни о чем другом не думаю, а что будет в будущем — одному богу известно".