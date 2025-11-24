Гурбан Гурбанов: "Может быть, азербайджанскому клубу пока рано играть в таком большом турнире"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов поделился ожиданиями перед матчем пятого тура Лиги чемпионов против "Наполи".

Как сообщает İdman.Biz, специалист выступил на предматчевой пресс-конференции и высоко оценил соперника.

Гурбанов отметил, что команда Антонио Конте обладает огромным опытом и подходит к игре максимально подготовленной: "Конте - очень большой тренер. Его команда очень опытная. Для нас это важный матч. "Наполи" будет стараться улучшить свою позицию в таблице и серьезно готовится к игре. Мы тоже подготовились хорошо и хотим показать достойную борьбу до самого конца".

Главный тренер также высказался о выступлении в Лиге чемпионов: "Если смотреть на реальность, может быть, азербайджанскому клубу пока рано играть в таком большом турнире. Но наша работа и миссия в клубе -каждый год идти вперед настолько, насколько это возможно. Если это самый высокий клубный турнир, то наша мечта - участвовать в нем столько, сколько сможем".

Матч "Наполи" - "Карабах" состоится 25 ноября в Неаполе и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz