ОФИЦИАЛЬНО: "Нефтчи" отправил Самира Абасова в отставку

Сегодня руководство "Нефтчи" провело встречу с главным тренером Самиром Абасовым, на которой была проанализирована игра команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс- службу клуба, обсуждались причины неудачных результатов и динамика развития команды.

В руководстве отметили, что с момента подписания контракта в октябре прошлого года Абасов получал полный объем поддержки, включая трансферную политику и построение состава. Все 14 трансферов последнего межсезонья были совершены по желанию и с одобрения главного тренера.

Несмотря на поставленные цели - демонстрировать созидательный атакующий футбол и добиваться высоких результатов во всех турнирах -"Нефтчи" провел первые 12 туров ниже ожиданий. Команда одержала лишь три победы, а поражение от "Имишли" стало точкой падения качества игры.

Клуб предложил тренеру подать в отставку, учитывая его вклад как игрока и специалиста, однако Абасов не согласился, заявив, что текущие результаты нельзя считать плохими и что команда завершит сезон в тройке. Он отказался уходить и предупредил, что при одностороннем расторжении потребует компенсацию в полном объеме.

По итогам встречи "Нефтчи" принял решение отправить Самира Абасова в отставку и поблагодарил его за работу и профессионализм. К подготовке команды к матчу против "Туран Товуз" 28 ноября приступит Сянан Гурбанов, в то время как клуб продолжает поиск нового главного тренера.

İdman.Biz