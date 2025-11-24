"Карабах" провел тренировку на стадионе "Диего Армандо Марадона" - ФОТО

"Карабах" завтра проведет пятый матч групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, соперником чемпиона Азербайджана станет итальянский клуб "Наполи".

Встреча пройдет на стадионе "Диего Армандо Марадона", где сегодня футболисты "Карабаха" провели предматчевую тренировку.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографии с тренировочного занятия на легендарном неаполитанском стадионе.

Матч "Наполи" - "Карабах" состоится 25 ноября в Неаполе и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

