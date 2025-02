Shamakhi’s away streak ahead of clash with Kapaz

The final matchday of Round 23 in the Misli Premier League is set to kick off in Tovuz, featuring a showdown between Kapaz and Shamakhi.

This will mark the 37th league encounter between the two sides, Idman.biz reports.

Shamakhi holds the upper hand historically, having secured 18 victories compared to Kapaz’s 9 wins, with 9 matches ending in draws. Shamakhi also leads in goal difference, 59-36.

Notably, Shamakhi is unbeaten in its last three visits to Kapaz. The team has also found the net in each of its last five away fixtures.

27.02.2000 Kapaz - Khazar University 4:2 10.05.2000 Khazar University - Kapaz 3:1 13.08.2000 Kapaz - Khazar University 7:1 08.03.2001 Khazar University - Kapaz 3:0 11.11.2001 Kapaz - Khazar University 2:1 17.03.2002 Khazar University - Kapaz 2:0 05.07.2003 Khazar University - Kapaz 8:0 09.11.2003 Kapaz - Khazar University 0:1 27.11.2004 Ganja - Inter 0:1 25.04.2005 Inter - Ganja 2:0 12.08.2005 Ganja - Inter 2:2 29.03.2006 Inter - Ganja 5:0 26.09.2010 Ganja - Inter 1:0 23.12.2010 Inter - Ganja 1:0 24.09.2011 Inter - Kapaz 0:0 16.02.2012 Kapaz - Inter 0:1 30.10.2012 Inter - Kapaz 3:1 15.12.2012 Kapaz - Inter 0:2 25.09.2015 Inter - Kapaz 1:0 27.11.2015 Kapaz - Inter 0:0 19.02.2016 Inter - Kapaz 1:0 16.04.2016 Kapaz - Inter 1:1 19.08.2016 Inter - Kapaz 2:2 23.10.2016 Kapaz - Inter 0:0 28.01.2017 Inter - Kapaz 4:1 29.04.2017 Kapaz - Inter 1:0 09.09.2017 Inter - Kapaz 3:2 28.10.2017 Keshla - Kapaz 0:2 18.02.2018 Kapaz - Keshla 0:1 07.04.2018 Kapaz - Keshla 1:1 18.09.2022 Kapaz - Shamakhi 2:1 28.11.2022 Shamakhi - Kapaz 1:1 17.02.2023 Kapaz - Shamakhi 3:2 21.04.2023 Shamakhi - Kapaz 1:1 20.09.2024 Kapaz - Shamakhi 0:2 30.11.2024 Shamakhi - Kapaz 0:1

Formerly competing under the names Khazar University, Inter, and Keshla, Shamakhi aims to extend its positive away form.

Kick-off is scheduled for 16:00 local time.

Idman.biz