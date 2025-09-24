25 Sentyabr 2025
“3-4 il əvvəl sərbəst güləşdə vəziyyət daha pis idi” - Xəzər İsayev İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI

Güləş
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 11:36
74
“3-4 il əvvəl sərbəst güləşdə vəziyyət daha pis idi” - Xəzər İsayev İDMAN.BİZ-ə DANIŞDI

Zaqrebdə başa çatan güləş üzrə dünya çempionatı cavabından çox sual doğurdu. Xüsusilə sərbəst güləşdə Azərbaycan bir daha qızıl medala həsrət qaldı.

Bu vəziyyət qənaətbəxş sayılmalıdırmı? Yığmamızda legionerlərin sayı çox deyilmi?

İdman.biz məsələ ilə bağlı dünya və ikiqat Avropa çempionu, tanınmış sərbəst güləşçimiz Xəzər İsayevin fikirlərini öyrənib:

“Bilirsiniz, hər şey nisbidir. Cəmi 3-4 il əvvəl sərbəst güləşdə vəziyyət indikindən daha pis idi. Bəli, Zaqrebdə qızıl medal olmadı, amma heç olmasa bir idmançımız finala çıxdı, üç güləşçimiz isə bürünc medal qazandı. Məncə, yığmanın baş məşqçisi Xetaq Qazyumova Olimpiadaya qədər vaxt verilməlidir. Olimpiya idman növlərində uğurun və ya uğursuzluğun əsas göstəricisi məhz Olimpiya oyunlarındakı nəticələrdir”, - deyə Xəzər müəllim bildirib.

Legionerlərlə bağlı sualı cavablandıran İsayev bunları deyib: “Sərbəst güləşdə həmişə ağır çəkilərdə problem yaşanıb və həmin çəki dərəcələrində legionerlərin çıxış etməsi normaldır. Amma hesab edirəm ki, 74 kiloqram çəki dərəcəsində Azərbaycanda həmişə öz güləşçilərimiz olub və indi də var. Bu kateqoriyada kimisə “milliləşdirməyə” etməyə ehtiyac yoxdur”.

Vüqar Vüqarlı

İdman.biz

