24 Sentyabr 2025
AZ

“Güləşməyə gücüm yox idi, təcrübəmə güvəndim” - Osman Nurməhəmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Güləş
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 18:16
120
"Yarışa qədər cəmi iki dəfə güləşə bildim".

Bu sözləri Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında (92 kq) bürünc medal qazanan Osman Nurməhəmmədov İdman.biz-ə müsahibəsində deyib.

O, yarış və gələcək planları barədə danışıb.

- Bürünc medal sizi tam qane etmədi?

- Əlbəttə, daha yaxşı nəticə istəyirdim. Təəssüf ki, son hazırlıqdan əvvəl xəstələndim, hərarətim qalxdı, məşqləri buraxdım. Yarışa qədər cəmi iki dəfə güləşə bildim. Gücüm yox idi, yalnız təcrübəmə arxalandım.

- Döyüşlər necə keçdi?

- İlk görüşdə hindistanlı rəqibi çətinliklə uddum. İkinci qarşılaşmada yunan idmançısı zədə aldı. ABŞ təmsilçisi Trent Hidli ilə isə cəmi bir neçə dəqiqə davam gətirdim. İlk dəfədir belə böyük fərqlə – 4:15 uduzdum.

- Bəs bürünc uğrunda görüşdə gücü haradan tapdınız?

- Səhərə yaxın oyandım, limfa düyünlərim şişmişdi. Çətin olsa da, özümü toparladım, səhvsiz güləşdim və medalı qazandım.

- Dörd dünya çempionatında dörd medal. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?

- Daim toplanışdayıq, böyük yarışlara hazırlaşırıq. Bu, peşəkarlığı artırır. Amma bu dəfə bəxtsizliklər oldu.

- Gələcək planlarınız nələrdir?

- Yeni olimpiya dövründə çəki dəyişməyi düşünürəm. Böyük ehtimalla 97 kq-da çıxış edəcəyəm. Orada ciddi rəqabət var, amma inkişaf üçün vacibdir.

Teymur Tuşiyev

İdman.biz

