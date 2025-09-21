24 Sentyabr 2025
AZ

Həsrət Cəfərov dünya çempionatının gümüş medalçısı oldu – YENİLƏNİB

Güləş
Xəbərlər
21 Sentyabr 2025 21:08
178
Həsrət Cəfərov dünya çempionatının gümüş medalçısı oldu – YENİLƏNİB

Azərbaycan yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, finalda Cəfərov iranlı Səid İsmailiyə 1:2 hesabı ilə uduzub.

Bu, Həsrət Cəfərovun böyüklər arasında dünya çempionatında ikinci gümüş medalıdır. O, daha əvvəl 2023-cü ildə gümüş, 2022-ci ildə isə bürünc medal əldə edib. Bundan başqa, güləşçinin aktivində Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc medalı və üçqat Avropa çempionluğu var.

Beləliklə, Azərbaycan güləşçiləri Zaqreb mundialını ümumilikdə 8 medalla başa vurublar: 1 qızıl, 2 gümüş və 5 bürünc.

10:58

Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatı bu gün başa çatır.

İdman.biz xəbər verir ki, yarışın sonuncu günü yunan-Roma güləşçimiz Həsrət Cəfərov (67 kq) final görüçünə çıxacaq.

Gənc pəhləvanımız qızıl medal uğrunda iranlı Səid Esmaili ilə qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın hesabında 7 medal var. Ülvi Qənizadə (72 kq) dünya çempionu adını qazanıb. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Eldəniz Əzizli (55 kq), Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq), Osman Nurmaqomedov (92 kq) və Murad Əhmədiyev isə (92 kq) bürünc medal qazanıb.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Səhvlərimizin üzərində işləməliyik
02:15
Güləş

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Səhvlərimizin üzərində işləməliyik

"Səhvlərimizin üzərində işləməliyik". İdman.biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında 4 medalla komanda hesabında 2-ci yeri tutan yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Aleksandr Tarakanov deyib.

Ülvi Qənizadə: "Titulları qorumaq və sayını artırmaq lazımdır"
23 Sentyabr 10:13
Güləş

Ülvi Qənizadə: "Titulları qorumaq və sayını artırmaq lazımdır"

Azərbaycan güləş yığması 89 xalla ikinci yeri tutub
“Güləşməyə gücüm yox idi, təcrübəmə güvəndim” - Osman Nurməhəmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
22 Sentyabr 18:16
Güləş

“Güləşməyə gücüm yox idi, təcrübəmə güvəndim” - Osman Nurməhəmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

O, yarış və gələcək planları barədə danışıb
Azərbaycan yunan-Roma güləşi beşinci dəfə dünyanın ən güclü üçlüyündə - TƏHLİL
22 Sentyabr 13:47
Güləş

Azərbaycan yunan-Roma güləşi beşinci dəfə dünyanın ən güclü üçlüyündə - TƏHLİL

Milli güləşçilər dünya çempionatında uğurlu çıxış edərək ikinci pilləni tutdular
Millimiz dünya çempionatında ikinci yeri tutub - FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 23:26
Güləş

Millimiz dünya çempionatında ikinci yeri tutub - FOTO/VİDEO

Yarışda 1 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medal qazanan yunan-Roma güləşi üzrə millimiz 89 xal toplayıb
Ülvi Qənizadə: "Qələbəni Müzəffər Ordumuza həsr edirəm" - VİDEO
21 Sentyabr 00:33
Güləş

Ülvi Qənizadə: "Qələbəni Müzəffər Ordumuza həsr edirəm" - VİDEO

Güləşçimiz üçüncü dəfə də dünya çempionu olmağa ümidlidir

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub