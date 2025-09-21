Həsrət Cəfərov dünya çempionatının gümüş medalçısı oldu – YENİLƏNİB

Azərbaycan yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov (67 kq) Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.
İdman.biz xəbər verir ki, finalda Cəfərov iranlı Səid İsmailiyə 1:2 hesabı ilə uduzub.
Bu, Həsrət Cəfərovun böyüklər arasında dünya çempionatında ikinci gümüş medalıdır. O, daha əvvəl 2023-cü ildə gümüş, 2022-ci ildə isə bürünc medal əldə edib. Bundan başqa, güləşçinin aktivində Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının bürünc medalı və üçqat Avropa çempionluğu var.
Beləliklə, Azərbaycan güləşçiləri Zaqreb mundialını ümumilikdə 8 medalla başa vurublar: 1 qızıl, 2 gümüş və 5 bürünc.
10:58
Xorvatiyanın paytaxtı Zaqrebdə keçirilən dünya çempionatı bu gün başa çatır.
İdman.biz xəbər verir ki, yarışın sonuncu günü yunan-Roma güləşçimiz Həsrət Cəfərov (67 kq) final görüçünə çıxacaq.
Gənc pəhləvanımız qızıl medal uğrunda iranlı Səid Esmaili ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın hesabında 7 medal var. Ülvi Qənizadə (72 kq) dünya çempionu adını qazanıb. Giorgi Meşvildişvili (125 kq) gümüş, Eldəniz Əzizli (55 kq), Nürəddin Novruzov (61 kq), Arseniy Djioyev (86 kq), Osman Nurmaqomedov (92 kq) və Murad Əhmədiyev isə (92 kq) bürünc medal qazanıb.
İdman.biz