25 Sentyabr 2025
AZ

İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
25 Sentyabr 2025 01:40
34
İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO

İngiltərə liqa kubokunda bu gecə 4 oyun keçirilib.

İdman.biz bildirir ki, "Nyukasl" "Bredford"u qəbul edib. Oyun 3:1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə başa çatıb.

"Arsenal" Port Veyl"in qonağı olub. Görüşdə hesabı "Arsenal" açıb. Bunu 71-ci dəqiqədə Ebereçi Eze edib - 0:1. 86-cı dəqiqədə Trossard ikinci topu "Port Veyl"in qapısından keçirib - 0:2.

"Mançester Siti" rəqib meydançasında "Haddersfild Taun"la üz-üzə gəlib.

Oyunda hesabı 18-ci dəqiqədə Foden açıb - 0:1. 74-cü dəqiqədə Savio hesab arasındakı fərqi artırıb - 0:2.

Nəhayət sonuncu oyunda "Tottenhem"lə "Donkaster Rovers" qarşılaşıblar. Oyun 2:0 "Tottenhem"in qələbəsi ilə bitib.

İdman.biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır
02:11
Dünya futbolu

RFİ Tufan Sadıqovun fəaliyyətini qadağan etdirmək iddiasında israrlıdır

Məhkəmə Sdaıqovun investoru oldu\u "Ximki" klubunu müflis elan edib
La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO
01:49
Dünya futbolu

La Liqa: "Atletiko"dan əzmkar qalibiyyət - VİDEO

"Xetafe"ylə "Alaves" sülhlə ayrılıblar
İtaliya kuboku: "Komo"dan aşkar üstünlük, "Parma"nın penaltili zəfəri
01:21
Dünya futbolu

İtaliya kuboku: "Komo"dan aşkar üstünlük, "Parma"nın penaltili zəfəri

İtaliya kubokunda üç oyun keçirilib
UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO
01:10
Futbol

UEFA Avropa Liqası: "Roma", "Braqa" və "Frayburq"un zəfəri - VİDEO

UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsinə start verilib
"Fənərbaxça"dan Liqanın startında məğlubiyyət - VİDEO
00:55
Dünya futbolu

"Fənərbaxça"dan Liqanın startında məğlubiyyət - VİDEO

UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsi start götürüb
Ueyn Runi: "Elə bilirlər ki, Ronaldodan xoşum gəlmir"
00:10
Dünya futbolu

Ueyn Runi: "Elə bilirlər ki, Ronaldodan xoşum gəlmir"

İngilis futbolçu Messinin daha yaxşı olduğunu düşünür

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?
23 Sentyabr 18:11
Digər

İdman TV-ni daha bir tanınmış şərhçi tərk etdi - Telekanalda nə baş verir?

O, əlavə edib ki, əgər orada yaxşı şərait və mühit olsaydı, heç kim getməzdi
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi
23 Sentyabr 09:51
Futbol

Lionel Messi Usman Dembeleni təbrik etdi

O, paylaşımına “Sən buna layiqsən!” şərhini əlavə edib.