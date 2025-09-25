İngiltərə kubolu: "Arsenal"la "Mançester Siti" növbəti mərhələdə - VİDEO

İngiltərə liqa kubokunda bu gecə 4 oyun keçirilib.
İdman.biz bildirir ki, "Nyukasl" "Bredford"u qəbul edib. Oyun 3:1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə başa çatıb.
"Arsenal" Port Veyl"in qonağı olub. Görüşdə hesabı "Arsenal" açıb. Bunu 71-ci dəqiqədə Ebereçi Eze edib - 0:1. 86-cı dəqiqədə Trossard ikinci topu "Port Veyl"in qapısından keçirib - 0:2.
"Mançester Siti" rəqib meydançasında "Haddersfild Taun"la üz-üzə gəlib.
Oyunda hesabı 18-ci dəqiqədə Foden açıb - 0:1. 74-cü dəqiqədə Savio hesab arasındakı fərqi artırıb - 0:2.
Nəhayət sonuncu oyunda "Tottenhem"lə "Donkaster Rovers" qarşılaşıblar. Oyun 2:0 "Tottenhem"in qələbəsi ilə bitib.