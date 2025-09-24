24 Sentyabr 2025
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 Sentyabr 2025 01:11
Qol vurmaq Ekitikeyə baha başa gəlib - FOTO

"Liverpul"un hücumçusu Uqo Ekitike Liqa Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyununun 85-ci dəqiqəsində "Sauthempton"a qol vurduqdan sonra formasını çıxararaq azarkeşlərə göstərib.

İdman.biz bildirir ki, həmin vaxt futbolçu artıq sarı vərəqə almışdı. Nəticədə, Ekitike köynəyini çıxardığı üçün ikinci xəbərdarlıq alıb və qolundan bir dəqiqə sonra meydandan qovulub.

Fransız hücumçu "Liverpul"a ötən yay Frankfurt "Ayntraxt"ından keçib. Bu müddət ərzində o, bütün yarışlarda səkkiz matçda meydana çıxıb, beş qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2031-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulub. Transfermarkt portalının məlumatına görə, onun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.

