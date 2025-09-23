"Arsenal" mövsümün ən yaxşısıdır: Qadınlar arasında - VİDEO

“Arsenal” ötən mövsümün ən yaxşı qadın klubu olub.
İdman.biz bildirir ki, klub Çempionlar Liqasını qazanıb. "Arsenal" finalda İspaniya çempionu "Barselona"nı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Yeganə qolu İvana Martinçiç vurub.
