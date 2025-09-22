Dyökereş "Herd Müller kuboku"nu alıb - VİDEO

"Barselona"nın hücumçusu Eva Payor və Viktor Dyökereş ("Sportinq"/"Arsenal") Herd Müller kubokuna layiq görülüblər.
İdman.biz bildirir ki, Herd Müller kubokunu (kişi və qadın futbolunda ən yaxşı bombardir üçün) Luiş Fiqu təqdim edib.
