Dyökereş "Qızıl top" uğrunda mübarizədə 15-ci oldu

“Arsenal”in oyunçusu Viktor Dyökereş “Qızıl top” səsverməsində 15-ci yeri tutub.
İdman.biz xəbər verir ki, bu barədə illik mükafatların rəsmi sosial media kanallarında məlumat verilib.
16-cı yeri "Real Madrid"dən Vinisius, 17-cini isə "Barselona"dan Robert Levandovski tutublar.
“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Haaland sözügedən səsvermədə 26-cı olub.
Mükafatlandırma mərasimi bu gün, sentyabrın 22-də Parisdəki “Téâtre du Châtelet”də baş tutacaq. “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodri 2024-cü ilin “Qızıl top”un qalibi seçilib.
İdman.biz