“Mançester Yunayted” Mauntu “Milan”a satmayacaq

“Mançester Yunayted” hazırda yarımmüdafiəçi Meyson Mauntla yollarını ayırmaq niyyətində deyil.
İdman.Biz bildirir ki, “Daily Mail”in jurnalisti Kris Uiler bu barədə sosial mediada məlumat verib.
Daha əvvəl “Milan”ın yarımmüdafiəçi ilə aktiv şəkildə maraqlandığı və potensial müqavilənin 21,5 milyon funt sterlinq dəyərində olduğu bildirilirdi. Lakin mankunianlılar hazırda onu saxlamaqda qərarlıdırlar.
Ötən mövsüm “Mançester Yunayted”in yarımmüdafiəçisi bütün turnirlərdə 25 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 25 milyon avrodur.