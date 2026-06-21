“Tottenhem” Mateuş Fernandeşlə maraqlanır

“Tottenhem” “Vest Hem”in yarımmüdafiəçisi Mateuş Fernandeşlə maraqlanır.
İdman.Biz bu barədə “The Athletic”ə istinadən bildirir.
“Tottenhem”in baş məşqçisi Roberto De Dzerbi “Vest Hem”in yarımmüdafiəçisini transfer etməyin əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri hesab olunur. Əvvəllər “Mançester Yunayted” də daxil olmaqla, digər klubların da oyunçunu izlədiyi bildirilirdi.
Ötən mövsüm Fernandes bütün yarışlarda 42 oyunda meydana çıxıb, beş qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 50 milyon avrodur.