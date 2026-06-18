“İnter” Kristian Kivunun müqaviləsini uzadıb

“İnter” rəsmi saytında baş məşqçi Kristian Kivunun müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzatdığını açıqlayıb.
45 yaşlı mütəxəssisin əvvəlki müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər idi.
Mediada daha əvvəl yayılan məlumatlarda Kivunun yeni müqaviləsinin 2029-cu ilə qədər uzadılması seçiminin olduğu bildirilirdi. Rumıniyalı məşqçinin maaşının hazırda ildə 4 milyon avro olduğu vurğulanırdı.
Kivu 2025-ci ilin iyun ayında “İnter”in baş məşqçisi təyin edilib. Onun rəhbərliyi altında Milan komandası İtaliya çempionatını və İtaliya Kubokunu qazanıb. “İnter”ə təyin olunmazdan əvvəl Kivu “Parma” və “nerazzurri”nin gənclər komandalarını çalışdırıb.