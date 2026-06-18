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“İnter” Kristian Kivunun müqaviləsini uzadıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 23:17
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“İnter” Kristian Kivunun müqaviləsini uzadıb

“İnter” rəsmi saytında baş məşqçi Kristian Kivunun müqaviləsini 2028-ci ilə qədər uzatdığını açıqlayıb.

45 yaşlı mütəxəssisin əvvəlki müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər idi.

Mediada daha əvvəl yayılan məlumatlarda Kivunun yeni müqaviləsinin 2029-cu ilə qədər uzadılması seçiminin olduğu bildirilirdi. Rumıniyalı məşqçinin maaşının hazırda ildə 4 milyon avro olduğu vurğulanırdı.

Kivu 2025-ci ilin iyun ayında “İnter”in baş məşqçisi təyin edilib. Onun rəhbərliyi altında Milan komandası İtaliya çempionatını və İtaliya Kubokunu qazanıb. “İnter”ə təyin olunmazdan əvvəl Kivu “Parma” və “nerazzurri”nin gənclər komandalarını çalışdırıb.

İdman.Biz
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