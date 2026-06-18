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Mourinyo “Çelsi”nin oyunçusunu “Real”a gətirmək istəyir

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 09:08
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Mourinyo “Çelsi”nin oyunçusunu “Real”a gətirmək istəyir

“Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyo klub rəhbərliyindən “Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Entso Fernandes ilə müqavilə imzalamağı xahiş edib.

İdman.Biz-in “Marca”ya istinadən məlumatına görə, Madrid klubu argentinalı futbolçunun transferi üzərində işləyəcək.

Daha əvvəl Fernandesin “Real Madrid”ə keçmək istədiyi bildirilirdi, lakin "Çelsi"nin 138 milyon avroluq tələb etdiyi qiymət razılaşmaya mane olur. “Çelsi” də argentinalı futbolçunu satmağa hazırdır, çünki baş məşqçi Xabi Alonso layihə ilə maraqlanmayan oyunçuları saxlamaq istəmir.

Ötən mövsüm Fernandes bütün yarışlarda 54 oyunda meydana çıxıb, 15 qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2032-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-ın məlumatına görə, yarımmüdafiəçinin bazar dəyəri 90 milyon avrodur.

İdman.Biz
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