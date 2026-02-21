21 Fevral 2026
“Barselona” oyunçuları ötən mövsümün oyun prinsiplərinə qayıtmaq istəyirlər

Dünya futbolu
Xəbərlər
21 Fevral 2026 01:41
"Barselona" oyunçuları ötən mövsümün oyun prinsiplərinə qayıtmaq istəyirlər

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Dieter Flik son iki məğlubiyyətdən sonra oyunçuları ilə uzun müzakirə aparıb.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, “blauqrana” oyunçularının kollektiv qiymətləndirməsi əsasən alman məşqçinin qiymətləndirməsi ilə üst-üstə düşüb. Keçən mövsüm yaxşı işləyən bəzi konsepsiyaların bu mövsüm tətbiqinin çətin olduğu etiraf edilib.

Flik və məşqçilər heyəti oyunçuların rəylərindən məmnun qalıblar. Onlar ötən mövsümün prinsiplərinə qayıtmaq öhdəliklərini bir daha təsdiqləyiblər və son matçlarda gərgin, yüksək təzyiqli yanaşmadan bir qədər uzaqlaşdıqlarını qəbul ediblər.

Zədəsi sağalan Messi MLS-in yeni mövsümdəki ilk matçında oynayacaq
04:35
Dünya futbolu

Zədəsi sağalan Messi MLS-in yeni mövsümdəki ilk matçında oynayacaq

Hücumçunun yeni MLS mövsümünün açılış oyununda iştirakı şübhə altında idi
La Liqa: “Atletik Bilbao” “Elçe”ni Quruzetanın qolları sayəsində məğlub edib
02:23
Dünya futbolu

La Liqa: “Atletik Bilbao” “Elçe”ni Quruzetanın qolları sayəsində məğlub edib - VİDEO

25 turdan sonra “Atletik” 34 xalla səkkizinci yerdədir
Bundesliqa: “Mayns” və “Hamburq” heç-heçə oynayıblar
02:16
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Mayns” və “Hamburq” heç-heçə oynayıblar

Bu oyundan sonra “Mayns” turnir cədvəlində 13-cü yerə yüksəlib
A Seriyası: “Sassuolo” “Verona”nı darmadağın edib
02:09
Dünya futbolu

A Seriyası: “Sassuolo” “Verona”nı darmadağın edib

“Sassuolo” 35 xalla 8-ci “Verona” isə 15 xalla sonuncu yerdədir
Fransa çempionatı: “Marsel” “Brest”ə məğlub olub
01:54
Dünya futbolu

Fransa çempionatı: “Marsel” “Brest”ə məğlub olub

23 turdan sonra “Marsel” 40 xalla dördüncü yerdədir
Kazemiro ilə “İnter Mayami” və “San Paulo” klubları maraqlanır
01:20
Dünya futbolu

Kazemiro ilə “İnter Mayami” və “San Paulo” klubları maraqlanır

Kazemiro bu mövsüm “Mançester Yunayted”in heyətində 25 oyunda meydana çıxıb

