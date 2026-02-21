“Barselona” oyunçuları ötən mövsümün oyun prinsiplərinə qayıtmaq istəyirlər

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Dieter Flik son iki məğlubiyyətdən sonra oyunçuları ilə uzun müzakirə aparıb.
İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən məlumat verir.
Mənbəyə görə, “blauqrana” oyunçularının kollektiv qiymətləndirməsi əsasən alman məşqçinin qiymətləndirməsi ilə üst-üstə düşüb. Keçən mövsüm yaxşı işləyən bəzi konsepsiyaların bu mövsüm tətbiqinin çətin olduğu etiraf edilib.
Flik və məşqçilər heyəti oyunçuların rəylərindən məmnun qalıblar. Onlar ötən mövsümün prinsiplərinə qayıtmaq öhdəliklərini bir daha təsdiqləyiblər və son matçlarda gərgin, yüksək təzyiqli yanaşmadan bir qədər uzaqlaşdıqlarını qəbul ediblər.