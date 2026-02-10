10 Fevral 2026
Endrikin agenti braziliyalı futbolçunun “Real”dan “Lion”a keçidini izah edib

10 Fevral 2026 05:14
Braziliyalı hücumçu Endrikin agenti Tiaqo Freytas onun “Real Madrid”dən “Lion”a keçidi ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz bildirir ki, yanvar ayında Endrik mövsümün sonuna qədər Fransa klubu ilə icarə müqaviləsi imzalayıb. O, “Real Madrid”də olduğu müddətdə cəmi bir neçə dəqiqə oynayıb. Agentinin sözlərinə görə, bu, komanda daxilindəki gərgin rəqabətlə bağlıdır.

“Hücumçulara baxsanız, dünyanın ən yaxşı on oyunçusundan səkkizinin “Real Madrid”də oynadığını görərsiniz: FİFA-nın “İlin oyunçusu” mükafatının qalibi Vinisius Junior; fantastik və müstəsna oyunçu Mbappe; “İlin oyunçusu” mükafatını qazana bilən möhtəşəm oyunçu Cud Bellingem; və Çempionlar Liqasının bir çox vacib matçlarında mühüm rol oynamış oyunçu Rodriqo. 18 yaşlı oyunçunun belə bir kluba gəlməsi və məhdud oyun vaxtına sahib olması tamamilə normaldır.

Endrik altı ay müddətinə “Lion”a icarəyə verilib. Qərar verilib və Endrik mövsümün sonunda “Real Madrid”ə qayıdacaq. Bu barədə heç bir qeyri-müəyyənlik və ya məxfilik yoxdur. Müqavilə tamamilə icarə əsasındadır və almaq seçimi yoxdur, ona görə də Endrikin geri dönəcəyi gözlənilir. Növbəti mövsüm nə olacaq? Bunu proqnozlaşdıra bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, Endrikin bu mövsümün sonunda yenidən “Real Madrid” oyunçusu olacağı gözlənilir”, - deyə AS agentdən sitat gətirib.

Endrik “Lion”da altı oyun keçirib, beş qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
