“Real Madrid”in investorları klubun strategiyasını və Superliqanı dəstəkləməlidirlər - The Athletic

“Real Madrid”ə potensial investorlar klubun uzunmüddətli strategiyasını, o cümlədən Avropa Superliqasında iştirakını paylaşmalıdırlar.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “The Athletic”in jurnalisti Gilyermo Rai sosial mediada məlumat verib.
Daha əvvəl “Barselona”nın Superliqa layihəsindən çıxdığı bildirilirdi və klub bunu rəsmi saytında elan etmişdi. Beləliklə, “Real Madrid” layihədə yeganə iştirakçı olaraq qalır.
Yeni Avropa futbol turnirinin elanı 2021-ci ildə edilib. “Barselona” Superliqanın 12 təsisçi üzvündən biri idi. Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) layihəni tənqid edərək bütün iştirakçı klubların digər yerli, Avropa və beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılacağını bildirib.