10 Fevral 2026
AZ

“Real Madrid”in investorları klubun strategiyasını və Superliqanı dəstəkləməlidirlər - The Athletic

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 Fevral 2026 03:15
290
“Real Madrid”in investorları klubun strategiyasını və Superliqanı dəstəkləməlidirlər - The Athletic

“Real Madrid”ə potensial investorlar klubun uzunmüddətli strategiyasını, o cümlədən Avropa Superliqasında iştirakını paylaşmalıdırlar.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə “The Athletic”in jurnalisti Gilyermo Rai sosial mediada məlumat verib.

Daha əvvəl “Barselona”nın Superliqa layihəsindən çıxdığı bildirilirdi və klub bunu rəsmi saytında elan etmişdi. Beləliklə, “Real Madrid” layihədə yeganə iştirakçı olaraq qalır.

Yeni Avropa futbol turnirinin elanı 2021-ci ildə edilib. “Barselona” Superliqanın 12 təsisçi üzvündən biri idi. Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyi (UEFA) layihəni tənqid edərək bütün iştirakçı klubların digər yerli, Avropa və beynəlxalq yarışlardan kənarlaşdırılacağını bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Everton”un oyunçusu Cek Qriliş əməliyyat olunub
07:10
Dünya futbolu

“Everton”un oyunçusu Cek Qriliş əməliyyat olunub

Baş məşqçi yarımmüdafiəçinin mövsümün qalan hissəsini buraxa biləcəyini etiraf edib
Endrikin agenti braziliyalı futbolçunun “Real”dan “Lion”a keçidini izah edib
05:14
Dünya futbolu

Endrikin agenti braziliyalı futbolçunun “Real”dan “Lion”a keçidini izah edib

Endrik “Real Madrid”də olduğu müddətdə cəmi bir neçə dəqiqə oynayıb
“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür
“Roma” A Seriyasının 24-cü turunda “Kalyari”ni məğlub edib
01:47
Dünya futbolu

“Roma” A Seriyasının 24-cü turunda “Kalyari”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

İtaliya çempionatının 24 turundan sonra “Roma”nın 46 xalı var
Boks üzrə keçmiş dünya çempionu: “Usik ortabab bpksçudur, mən onu nokaut edərdim”
01:35
Dünya futbolu

Boks üzrə keçmiş dünya çempionu: “Usik ortabab bpksçudur, mən onu nokaut edərdim”

Ceyms Toni Usiki döyə biləcəyinə əmindir
Ndiaye Afrika Kubokunun finalında Brahim Diasın penalti vuruşuna görə tənqid edib
01:15
Dünya futbolu

Ndiaye Afrika Kubokunun finalında Brahim Diasın penalti vuruşuna görə tənqid edib

Brahimin “panenka” üsulu penalti zərbəsini Seneqalın qapıçısı Eduard Mendi dəf edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
7 Fevral 10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi