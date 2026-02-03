“Real Madrid” Bellingemiın əvəzedicisi kimi Entso Fernandesi nəzərdən keçirir

“Real Madrid” yarımmüdafiəçi Cud Bellingemin cari mövsümün sonunda komandadan ayrılması ehtimalı halında “Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Entso Fernandesi nəzərdən keçirir.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, “Los Blancos” hazırda Bellingemin tezliklə ayrılmasını planlaşdırmır, lakin bunun baş verə biləcəyini inkar etmir. Klub Fernandesin komandada liderlik rolunu öz üzərinə götürə biləcəyinə inanır.
Bellingem 2023-cü ilin yayından “Real Madrid”də çıxış edir. Bu mövsüm ingilis bütün yarışlarda 28 oyunda meydana çıxıb, altı qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 160 milyon avrodur.