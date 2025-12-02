Baş məşqçinin taleyi “Çelsi” və “Liverpul”la oyunların nəticəsindən asılı olacaq

İngiltərənin “Lids” klubunun rəhbərliyi baş məşqçi Daniel Farkeni istefaya göndərməyi düşünür.
İdman.Biz “The Guardian”a istinadla bildirib ki, komanda qarşıdakı “Çelsi” və “Liverpul”la oyunlarda məğlub olarsa, yekun qərar verilə bilər.
Komanda İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl dörd məğlubiyyətə uğrayıb. Onların son göstəriciləri də əlverişsiz olub, əvvəlki altı oyundan beşində məğlub olublar.
“Lids” hazırda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 13 liqa oyunundan 11 xalla 18-ci yerdədir.
Çətin vəziyyətə baxmayaraq, klub daxilində alman baş məşqçiyə müəyyən rəğbət var. Bəzi “Lids” rəsmiləri hesab edirlər ki, hazırkı nəticələr komandanın bəzi oyunlarda nümayiş etdirdiyi müsbət performansı əks etdirmir.