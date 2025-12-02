3 Dekabr 2025
AZ

Jeremi Boqa və Teremas Moffi azarkeşlərin hücumundan sonra “Nitsa”dan ayrılmaq niyyətindədirlər

2 Dekabr 2025 23:35
34
“Nitsa”nın hücumçuları Jeremi Boqa və Teremas Moffi Fransa klubundan ayrılmaq istədiklərini bildiriblər.

İdman.Biz RMC Sport-a istinadla xəbər verir ki, oyunçular bu qərarı komandanın azarkeşlərinin aqressiv davranışlarına məruz qaldıqları hadisədən sonra veriblər.

Hadisə “Nitsa”nın “Loryan”a 3:1 hesablı məğlubiyyətindən sonra baş verib. Məlumata görə, klubun məşq bazasına təxminən 400 azarkeş gəlib. Qrup əvvəl baş məşqçi Frank Ezin istefasını tələb edib. Vəziyyət sonradan daha da gərginləşib və aqressivlik oyunçulara yönəlib.

Mənbələrə görə, onlarla azarkeş Moffi və Boqaya həm fiziki olaraq, həm də sözlə hücum edib. Oyunçulara təpik, şillə vurulub, tüpürülüb. Kot-d'İvuarlı və nigeriyalı hücumçular da hücum edən azarkeşlər tərəfindən irqçi təhqirlərə məruz qalıblar.

“Nice-Matin” və “RMC Sport” nəşrləri təsdiqləyirlər ki, hadisədən sonra Jeremi Boqa və Teremas Moffi artıq “Nitsa”da oynamaq istəmirlər.

Teremas Moffi 2022/2023 mövsümündən etibarən "qartallar"da oynayır. Jeremi Boqa isə Fransa klubuna 2023-cü ilin yayında qoşulub.

