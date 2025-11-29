“Borussiya Dortmund” səfərdə “Bayer”dən üstün olub - VİDEO

Almaniya Bundesliqasının 12-ci turunun “Bayer Leverkuzen” və “Borussiya Dortmund” arasında keçirilən oyun başa çatdı.
İdman.Biz bildirir ki, matç Leverkuzendəki “BayArena”da baş tutub.
Dortmund klubu 2:1 hesablı qələbə qazanıb.
41-ci dəqiqədə Aaron Anselmino hesabı açaraq “Dortmund”a üstünlük qazandırıb. 65-ci dəqiqədə Kərim Adeyemi fərqi ikiqat artırıb. Kristian Kofane 83-cü dəqiqədə bir cavab qolu vurub.
Bu oyundan sonra “Bayer Leverkuzen” Bundesliqada 23 xalla dördüncü, “Borussiya Dortmund” isə 25 xalla üçüncü yerdədir.