29 Noyabr 2025
Alonso “Jirona” ilə oyundan əvvəl “Real Madrid” oyunçularının zədələrindən söz açıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 19:34
36
“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso İspaniya La Liqasının 14-cü turunda Madrid klubunun “Jirona” ilə qarşılaşacağı oyundan əvvəl komandasının zədəli oyunçularının vəziyyəti barədə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun noyabrın 30-da keçiriləcək.

“Rüdiger və Militao liqa matçına hazır olacaqlar, sabah Asensio ilə nə olacağını görəcəyik. Franko Mastantuono da heyətə qayıdıb”, - Sport.es Alonsonun sözlərini sitat gətirir.

İspaniya liqasında oynanılan 13 oyundan sonra “Real Madrid” 32 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Jirona” 11 xalla 18-ci yerdədir. Əvvəlki turda “Real Madrid” “Elçe” (2:2), “Jirona” isə “Betis” (1:1) ilə heç-heçə etmişdi.

