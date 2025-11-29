Alonso “Jirona” ilə oyundan əvvəl “Real Madrid” oyunçularının zədələrindən söz açıb

“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso İspaniya La Liqasının 14-cü turunda Madrid klubunun “Jirona” ilə qarşılaşacağı oyundan əvvəl komandasının zədəli oyunçularının vəziyyəti barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun noyabrın 30-da keçiriləcək.
“Rüdiger və Militao liqa matçına hazır olacaqlar, sabah Asensio ilə nə olacağını görəcəyik. Franko Mastantuono da heyətə qayıdıb”, - Sport.es Alonsonun sözlərini sitat gətirir.
İspaniya liqasında oynanılan 13 oyundan sonra “Real Madrid” 32 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Jirona” 11 xalla 18-ci yerdədir. Əvvəlki turda “Real Madrid” “Elçe” (2:2), “Jirona” isə “Betis” (1:1) ilə heç-heçə etmişdi.