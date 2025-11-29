Neymar heç kimin gözləmədiyi halda meydana çıxıb və oyunun qəhrəmanına çevrilib - VİDEO

Neymar futbol üzrə Braziliya çempionatı çərçivəsində keçirilən “Sport Resifi”-“Santos” oyununda komandasının qələbəsində vacib rol oynayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl 33 yaşlı hücumçunun zədələnərək ilin sonuna kimi oynaya bilməyəcəyi xəbərləri yayılmışdı.
Buna baxmayaraq, komandanın lideri ciddi problemə rəğmən meydana çıxmaq qərarı verib və matçın qəhrəmanına çevrilib. O, 25-ci dəqiqədə hesabı açıb, 67-ci dəqiqədə isə məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Çempionatın son pillələrində qərarlaşan rəqib üzərində qazanılan qələbə “Santos”un A Seriyasında aşağı liqaya düşmə zonasından çıxmasına imkan verib.
Növbəti turda “Santos” səfərdə turnirin sonuncudan əvvəlki turu çərçivəsində “Juventude” ilə qarşılaşacaq. Komanda hələlik özünü tam təhlükəsiz hiss etmir: 17-ci yerdə olan “Vitoriya” ilə xal fərqi iki olaraq qalır və rəqibin ehiyatda bir oyunu var.