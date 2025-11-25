İspaniya çempionatının 13-cü turunda “Espanyol” “Sevilya”nı məğlub edib - VİDEO

La Liqa mövsümünün 13-cü turunda “Espanyol” “Sevilya”nı qəbul edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Barselonadakı “Stage Front” stadionunda baş tutub.
Matçın ilk qolunu ikinci hissənin 48-ci dəqiqəsində kataloniyalı hücumçu Pere Milla vurub. Oyunun sonlarında, 84-cü dəqiqədə “Espanyol”un hücumçusu Roberto Fernandes komandasının üstünlüyünü möhkəmləndirib. İki dəqiqə sonra qonaqların müdafiəçisi Markua yekun hesabı müəyyən edib - 2:1.
Bu oyundan sonra “Sevilya” 16 xalla İspaniya yüksək divizionunda 11-ci, “Espanyol” isə 21 xalla altıncı yerdədir.