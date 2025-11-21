Ebereçi Eze Maykl Olise haqqında: “Bizim adamdır”

“Arsenal”ın hücumçusu Ebereçi Eze “Bavariya”nın forvardı Maykl Olise haqqında danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Eze və Olise əvvəllər “Kristal Palas”da birlikdə oynayıblar.
“Mayklın “Kristal Palas”a keçməsindən təxminən altı ay əvvəl onunla birlikdə oynamışdım və onunla danışmaq şansım olmuşdu. O vaxtlar onun təxminən 17 yaşı var idi. Onu ilk dəfə gördüm və düşündüm ki, “nə əla oyunçudur!”. Bir gün, o, artıq “Kristal Palas”a keçdikdən sonra müalicə otağında yollarımız kəsişdi və mən soruşdum ki, “niyə bizə qoşulmağa qərar verdin?”
Hələ dost deyildik, amma yola gedirdik. Yadımdadır, o danışmağa başladı və düşündüm ki, “hə, bizim adamımızdır!” Zamanla münasibətlərimizin necə olduğu aydın oldu; irəliləmək və inkişaf etməyə çalışmaq baxımından çox oxşarıq. Onun da bu xüsusiyyəti var”, - Eze Goal.com-a verdiyi müsahibədə deyib.