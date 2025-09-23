Voleybol üzrə dünya çempionatında son səkkiz komanda məlum olub

Bu gün Filippində kişi voleybolçular arasında 2025-ci ildə keçirilən dünya çempionatında 1/8 final mərhələsinə yekun vurulub.
İdman.biz bildirir ki, qarşılaşmaların nəticələri yarışın 1/4 final mərhələsinin bütün iştirakçılarını müəyyən edib.
Beləliklə, 1/4 finalda Çexiya-İran, ABŞ-Bolqarıstan, Polşa-Türkiyə və İtaliya-Belçika qarşılaşmaları olacaq.
Sentyabrın 12-dən 28-dək Filippində kişilər arasında FIVB Voleybol üzrə 2025 dünya çempionatı keçirilir. Titulun hazırkı sahibi İtaliyadır.
İdman.biz