24 Sentyabr 2025
AZ

Dünya çempionatında daha iki 1/4 finalçı müəyyənləşib

Voleybol
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 20:01
72
Dünya çempionatında daha iki 1/4 finalçı müəyyənləşib

Bu gün Filippində keçirilən kişilər arasında FIVB voleybol üzrə 2025-ci il dünya çempionatında 1/8 final mərhələsinin oyunları olub.

İdman.biz bildirir ki, günün ilk qarşılaşmasında Bolqarıstan və Portuqaliya milliləri üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma 3:0 bolqarların xeyrinə bitib.

İkinci görüşdə isə ABŞ Sloveniyanı məğlub edib - 3:1. Günün qalibləri 1/4 finalda bir-biriləri ilə rastlaşacaqlar.

Polşa, Türkiyə, İtaliya və Belçika daha əvvəl turnirin bu mərhələsinə yüksəliblər. Son iki 1/4 finalçı sabah müəyyənləşməlidir. Sabah Tunis Çexiya, Serbiya isə İranla qarşılaşacaq.

Sentyabrın 12-dən 28-dək Filippində 2025-ci il FIVB kişilər arasında voleybol üzrə dünya çempionatı keçirilir. Hazırda titulun sahibi İtaliyadır.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Voleybol üzrə dünya çempionatında son səkkiz komanda məlum olub
23 Sentyabr 21:02
Voleybol

Voleybol üzrə dünya çempionatında son səkkiz komanda məlum olub

Titulun hazırkı sahibi İtaliyadır
Voleybol üzrə Yüksək Liqanın 2025–2026-cı illər mövsümünün püşkü atılıb
23 Sentyabr 19:22
Voleybol

Voleybol üzrə Yüksək Liqanın 2025–2026-cı illər mövsümünün püşkü atılıb

Qadınlarda nəticələrə əsasən, ən yaxşı 8 komanda pley-offa yüksələcək
Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda
23 Sentyabr 15:48
Voleybol

Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda

Hücumçu ilə müqavilə imzalanlb
Yüksək Liqada debüt edəcək klub serbiyalı voleybolçunu heyətinə qatıb
22 Sentyabr 20:30
Voleybol

Yüksək Liqada debüt edəcək klub serbiyalı voleybolçunu heyətinə qatıb

Drpa son olaraq PAOK komandasında çıxış edib
Türkiyə millisinin daha bir uğuru
20 Sentyabr 22:08
Voleybol

Türkiyə millisinin daha bir uğuru

Türk voleybolçular Niderlandı məğlub ediblər
Azərbaycan klubu rusiyalı mütəxəssislə müqaviləni uzadıb
18 Sentyabr 21:38
Voleybol

Azərbaycan klubu rusiyalı mütəxəssislə müqaviləni uzadıb

Klub yeni mövsümə ciddi hazırlaşır

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub