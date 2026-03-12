12 Mart 2026
AZ

Kortda toy məşqi: Arina Sabalenka hər kəsi təəccübləndirib - FOTO

Tennis
Xəbərlər
12 Mart 2026 17:43
56
Kortda toy məşqi: Arina Sabalenka hər kəsi təəccübləndirib - FOTO

Dünya şöhrətli tennisçi Arina Sabalenka ABŞ-nin Kaliforniya ştatında keçirilən İndian-Uells turnirində (WTA 1000) hər kəsin diqqətini çəkən hərəkətə imza atıb. O, məşq zamanı gəlinlik fatası taxaraq “toy mərasimi”nə hazırlıq keçib və simvolik olaraq gəlin buketini azarkeşlərə atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu maraqlı hadisə tennisçinin braziliyalı iş adamı Georqios Franqulis ilə nişanlanmasından bir neçə gün sonra baş verib. Sabalenka martın 3-də hovuz kənarında, qızılgüllərlə bəzədilmiş romantik mühitdə evlilik təklifi alıb.

Ulduz tennisçi məşqlərdə və oyunlarda 12 karatlıq nəhəng brilyant qaşlı nişan üzüyünü nümayiş etdirməkdən də çəkinmir. O, zarafatla bildirib ki, üzüyün parıltısı rəqiblərinin diqqətini yayındıraraq ona üstünlük qazandıra bilər.

Qeyd edək ki, Sabalenka İndian-Uells turnirinin 1/4 final mərhələsində Kanadanın 19 yaşlı istedadı Viktoriya Mboko ilə qarşılaşacaq. Tennisçilər arasında keçirilən yeganə əvvəlki görüşdə (Avstraliya Açıq - 2026) belaruslu idmançı qalib gəlib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Novak Cokoviç nüfuzlu turnirin 1/8 finalında uduzub
13:45
Tennis

Novak Cokoviç nüfuzlu turnirin 1/8 finalında uduzub

Sərb tennisçi britaniyalı Cek Dreperə məğlub olub
Rusiyalı tennisçi danışılmış oyunlara görə dörd il müddətinə diskvalifikasiya edilib
10 Mart 20:42
Tennis

Rusiyalı tennisçi danışılmış oyunlara görə dörd il müddətinə diskvalifikasiya edilib

Tuayevanın diskvalifikasiyası 19 dekabr 2025-ci ildə başlayıb
Arina Sabalenka: “İndi sağ əlimlə zərbəm dha güclüdür”
10 Mart 04:17
Tennis

Arina Sabalenka: “İndi sağ əlimlə zərbəm dha güclüdür”

Martın əvvəlində yunan əsilli braziliyalı iş adamı Georgios Franqulis Sabalenkaya evlilik təklifi edib
Sinner mətbuatla danışmağı niyə sevmədiyini izah edib
9 Mart 23:28
Tennis

Sinner mətbuatla danışmağı niyə sevmədiyini izah edib

Sibber düşünür ki, bizim gözəl həyatımız var
Novak Cokoviçdən qadın tennisçilərə xəbərdarlıq: “Məsləhət görmürəm”
9 Mart 02:10
Tennis

Novak Cokoviçdən qadın tennisçilərə xəbərdarlıq: “Məsləhət görmürəm”

24 qat “Böyük Dəbilqə” çempionu beşsetlik oyunların çətinliklərindən danışıb
Stolüstü tennisçilərimiz Avropada: Berlin və Havirov sınağı başlayır - FOTO
8 Mart 11:39
Tennis

Stolüstü tennisçilərimiz Avropada: Berlin və Havirov sınağı başlayır - FOTO

Altı idmançımız Almaniya və Çexiyada keçiriləcək nüfuzlu turnirlərdə mübarizə aparacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu
10 Mart 21:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” biabırçı hesabla “Sabah”a məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyun “Bank Respublika Arena”da keçirilib
Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə
11 Mart 02:09
Futbol

Çempionlar Liqası: Nyukaslda dram, “Bavariya” və “Atletiko”dan möhtəşəm qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Barselona” əlavə edilmiş vaxtda məğlubiyyətdən qurtula bilib
Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar
11 Mart 23:11
Güləş

Azərbaycan güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında üç medal qazanıblar - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb
9 Mart 20:24
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” - “Kəpəz” qarşılaşması heç-heçə başa çatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç Zirə İdman Kompleksinin stadionunda keçirilib