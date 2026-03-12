12 Mart 2026
Novak Cokoviç nüfuzlu turnirin 1/8 finalında uduzub

Tennis
Xəbərlər
12 Mart 2026 13:45
Novak Cokoviç nüfuzlu turnirin 1/8 finalında uduzub

Məşhur serbiyalı tennisçi Novak Djokovic ABŞ-də keçirilən “Indian Wells Masterst” turnirində dördüncü tur matçında britaniyalı C ak Draperə 6:4, 4:6, 6:7 hesabı ilə uduzub.

İdman.Biz xəbər verir ki, tennisçilər kortda iki saat 35 dəqiqə vaxt keçiriblər. Cokoviç Cokoviç dörd dəfə as qapı (ace) edib – yəni servisi zamanı top rəqib tərəfindən geri qaytarılmayıb, iki dəfə cüt səhv buraxıb və altı “break-point”dan üçünü reallaşdırıb. Dreper isə 13 as qapı vurub, beş cüt səhv edib və yeddi “break-point”dan üçünü istifadə edib.

Cokoviç “Indian Wells Masterst” turnirində beş dəfə çempion olub (2008, 2011, 2014–2016), lakin 2017-ci ildən etibarən dördüncü turdan irəli keçə bilməyib. Bir gün əvvəl 38 yaşlı sərb Stefanos Tsitsipas ilə iştirak etdiyi cütlük turnirindən də kənarlaşmışdı.

Dreper isə turnirin hazırkı çempionudur. O, 1/4 finalda Rusiya millisinin bir nömrəli raketi Daniil Medvedev ilə qarşılaşacaq.

