Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda gümüş medal qazanıb

Azərbaycan paraüzgüçüsü Raman Salei (S12 kateqoriyası) Sinqapurda keçirilən dünya çempionatının üçüncü günündə gümüş medal qazanıb.
Bu barədə İdman.biz-ə Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
İdmançı 50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə 24:27 nəticə ilə ikinci yeri tutub.
Qeyd edək ki, R.Salei yarışın ilk günündə 100 metr məsafəyə arxasıüstə üzməkdə 1:01.58 nəticə ilə qızıl, ikinci gündə isə 100 metr məsafəyə "butterfly" (kəpənək) üsulunda 58.17 nəticə ilə bürünc medal əldə edib.
İdman.biz