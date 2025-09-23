24 Sentyabr 2025
Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda gümüş medal qazanıb

23 Sentyabr 2025 15:32
Azərbaycan paraüzgüçüsü Raman Salei (S12 kateqoriyası) Sinqapurda keçirilən dünya çempionatının üçüncü günündə gümüş medal qazanıb.

Bu barədə İdman.biz-ə Milli Paralimpiya Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

İdmançı 50 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzməkdə 24:27 nəticə ilə ikinci yeri tutub.

Qeyd edək ki, R.Salei yarışın ilk günündə 100 metr məsafəyə arxasıüstə üzməkdə 1:01.58 nəticə ilə qızıl, ikinci gündə isə 100 metr məsafəyə "butterfly" (kəpənək) üsulunda 58.17 nəticə ilə bürünc medal əldə edib.

