24 Sentyabr 2025
AZ

Fərid Qayıbov Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidentini qəbul edib - FOTO

Üzgüçülük
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 17:41
79
Fərid Qayıbov Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidentini qəbul edib - FOTO

Sentyabrın 22-də gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidenti Antonio Silvanı qəbul edib.

İdman.biz xəbər verir ki, qonağı salamlayan nazir bu gün Avropa Su İdmanı Federasiyası, Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası, Azərbaycan Tibb Universiteti və Azərbaycan İdman Akademiyası arasında imzalanan memorandumun su idman növlərinin inkişafına dəstək olacağına əminliyini ifadə edib.

Görüşdə Avropa Su İdmanı Federasiyası ilə əməkdaşlıq perspektivləri, üzgüçülük idmanının inkişafı və birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

Görüşdə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Zaur Əliyev, Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov və federasiyanın baş katibi Oqtay Atayev iştirak ediblər.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda gümüş medal qazanıb
23 Sentyabr 15:32
Üzgüçülük

Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda gümüş medal qazanıb

Paraüzgüçü Raman Salei 50 metr sərbəst üsulla üzməkdə 24:27 nəticə göstərərək ikinci yeri tutub
Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO
22 Sentyabr 14:21
Üzgüçülük

Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Azərbaycan üzgüçülüyündə yeni əməkdaşlıq mərhələsi
Paraüzgüçümüz IV dəfə dünya çempionu olub - FOTO
21 Sentyabr 17:52
Üzgüçülük

Paraüzgüçümüz IV dəfə dünya çempionu olub - FOTO

İdmançımızın Sinqapurda mübarizəsi davam edir
İtkin düşən üzgüçünün anası Türkiyədə məhkəmə iddiası qaldırmaq niyyətindədirlər
16 Sentyabr 13:57
Üzgüçülük

İtkin düşən üzgüçünün anası Türkiyədə məhkəmə iddiası qaldırmaq niyyətindədirlər

Sveçnikova bildirib ki, kompensasiya tələb edəcəklər
Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb
15 Sentyabr 04:00
Üzgüçülük

Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

MDB Oyunlarına hazırlıq çərçivəsində təşkil edilən yarış iki gün davam edib

"Gəncə Cup 2025"də ilk günün qalibləri məlum olub - FOTO
13 Sentyabr 23:28
Üzgüçülük

"Gəncə Cup 2025"də ilk günün qalibləri məlum olub - FOTO

"Gəncə Cup 2025"in ilk günü uğurla yekunlaşdı

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub