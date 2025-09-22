24 Sentyabr 2025
AZ

Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Üzgüçülük
Xəbərlər
22 Sentyabr 2025 14:21
75
Azərbaycanda üzgüçülüyün inkişafı üçün Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Avropa Su İdmanı Federasiyası (EA), Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası (ASF), Azərbaycan Tibb Universiteti (AMU) və Azərbaycan İdman Akademiyası (ASA) arasında çoxşaxəli əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdə tutan Memorandum imzalanıb.

İdman.biz xəbər verir ki, tədbirdə çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov bu əməkdaşlığın hər iki tərəf üçün uğurlu olacağına inandığını söyləyib.

Yenidən Bakıda olmaqdan məmnunluğunu dilə gətirən Avropa Su İdman Növləri Federasiyasının (European Aquatics) prezidenti Antonio Silva isə akademiya ilə əməkdaşlığın federasiya üçün əhəmiyyətli addım olduğunu söyləyib.

ASF-nin prezidenti Zaur Əliyev bu Memorandumun üzgüçülüyün inkişafına təkan verəcəyini diqqətə çatdırıb.

Azərbaycan İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev federasiya ilə birgə layihələr həyata keçirəcəklərini bildirib. O, milli komandanın beynəlxalq yarışlara hazırlığı üçün akademiyada hər bir şəraitin yaradılacağını deyib.

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gəraybəyli vurğulayıb ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində təhsil, elmi-tədqiqat, idman tibbi və peşəkar üzgüçülüyün inkişafı istiqamətində yeni layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Rəsmi çıxışlardan sonra Memorandum imzalanıb. Sonra Antonio Silvaya Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının forması hədiyyə edilib.

Qeyd edək ki, bu ilin aprel ayında EA prezidenti Antonio Silva və birinci vitse-prezidenti Yosip Varvodiç Bakıya səfər ediblər. Onlar Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının rəhbərliyi ilə görüşərək əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, üzgüçülüyün bütün növləri üzrə kütləviliyin artırılması və yeni tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

İdman.biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda gümüş medal qazanıb
23 Sentyabr 15:32
Üzgüçülük

Azərbaycan paraüzgüçüsü Sinqapurda gümüş medal qazanıb

Paraüzgüçü Raman Salei 50 metr sərbəst üsulla üzməkdə 24:27 nəticə göstərərək ikinci yeri tutub
Fərid Qayıbov Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidentini qəbul edib - FOTO
22 Sentyabr 17:41
Üzgüçülük

Fərid Qayıbov Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidentini qəbul edib - FOTO

İmzalanan memorandum su idman növlərinin inkişafına dəstək olacaq
Paraüzgüçümüz IV dəfə dünya çempionu olub - FOTO
21 Sentyabr 17:52
Üzgüçülük

Paraüzgüçümüz IV dəfə dünya çempionu olub - FOTO

İdmançımızın Sinqapurda mübarizəsi davam edir
İtkin düşən üzgüçünün anası Türkiyədə məhkəmə iddiası qaldırmaq niyyətindədirlər
16 Sentyabr 13:57
Üzgüçülük

İtkin düşən üzgüçünün anası Türkiyədə məhkəmə iddiası qaldırmaq niyyətindədirlər

Sveçnikova bildirib ki, kompensasiya tələb edəcəklər
Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb
15 Sentyabr 04:00
Üzgüçülük

Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

MDB Oyunlarına hazırlıq çərçivəsində təşkil edilən yarış iki gün davam edib

"Gəncə Cup 2025"də ilk günün qalibləri məlum olub - FOTO
13 Sentyabr 23:28
Üzgüçülük

"Gəncə Cup 2025"də ilk günün qalibləri məlum olub - FOTO

"Gəncə Cup 2025"in ilk günü uğurla yekunlaşdı

Ən çox oxunanlar

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO
23 Sentyabr 12:26
Futbol

AFFA millinin yeni baş məşqçisini müəyyənləşdirdi - EKSKLÜZİV - VİDEO

Yeni baş məşqçinin adı rəsmi olaraq açıqlanacaq
“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO
21 Sentyabr 21:27
Futbol

“Qarabağ”dan darmadağın, "Neftçi"dən ilk qələbə - VİDEO

Bu gün Misli Premyer Liqasında V tura yekun vurulub
Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO
23 Sentyabr 00:50
Dünya futbolu

Usman Dembele "Qızıl top" mükafatını qazandı - VİDEO

Dembele mövsümün ən yaxşısıdır

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
21 Sentyabr 16:46
Formula 1

"Formula-1": Maks Ferstappen ikinci dəfə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan Qran-prisinə yekun vurulub