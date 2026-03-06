6 Mart 2026
AZ

Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklər

Pauerliftinq
Xəbərlər
6 Mart 2026 11:20
41
Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa Açıq çempionatında qüvvələrini sınayacaqlar.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yarış martın 6-dan 12-dək davam edəcək.

Turnirdə kişi idmançılardan Elcan Səmədzadə (49 kq), Pərvin Məmmədov (49 kq), Ceyhun Mahmudov (59 kq), Rəsul Zəkiyev (97 kq) və İlhamiz Kərimov (+107 kq) mübarizə aparacaqlar.

Qadınların yarışında isə ölkəmizi Zəhra Dadaşova (61 kq) təmsil edəcək.

İdman.Biz
