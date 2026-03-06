Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Tbilisidə Avropa Açıq çempionatında iştirak edəcəklər

Azərbaycan parapauerliftinqçiləri Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən Avropa Açıq çempionatında qüvvələrini sınayacaqlar.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yarış martın 6-dan 12-dək davam edəcək.
Turnirdə kişi idmançılardan Elcan Səmədzadə (49 kq), Pərvin Məmmədov (49 kq), Ceyhun Mahmudov (59 kq), Rəsul Zəkiyev (97 kq) və İlhamiz Kərimov (+107 kq) mübarizə aparacaqlar.
Qadınların yarışında isə ölkəmizi Zəhra Dadaşova (61 kq) təmsil edəcək.