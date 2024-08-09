Paris-2024: Azərbaycan 24-ci pillədə, ABŞ lider mövqeyində - MEDAL SİYAHISI

Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 85-ə çatıb.
İdman.biz xəbər verir ki, hesabında 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc olan Azərbaycan yığması 24-ci pillədə qərarlaşıb.
ABŞ yığması 100 medal həddinə çatan ilk ölkə olub. Amerikalıların qazandıqları 103 medaldan 30-u qızıldır.
Oyunların 12-ci günündə Pakistan, İndoneziya, Botsvana və Avstriya ilk yüksək əyarlı medala sahib çıxıblar.
Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması
|
Yer
|
Ölkə
|
Qızıl
|
Gümüş
|
Bürünc
|
Medal sayı
|
1
|
ABŞ
|
30
|
38
|
35
|
103
|
2
|
Çin
|
29
|
25
|
19
|
73
|
3
|
Avstraliya
|
18
|
14
|
13
|
44
|
4
|
Fransa
|
14
|
19
|
21
|
54
|
5
|
Böyük Britaniya
|
13
|
17
|
21
|
51
|
6
|
Cənubi Koreya
|
13
|
8
|
7
|
28
|
7
|
Yaponiya
|
13
|
7
|
13
|
33
|
8
|
Niderland
|
11
|
6
|
8
|
25
|
9
|
İtaliya
|
10
|
11
|
9
|
30
|
10
|
Almaniya
|
9
|
8
|
5
|
22
|
11
|
Kanada
|
6
|
5
|
10
|
21
|
12
|
Yeni Zelandiya
|
5
|
6
|
2
|
13
|
13
|
İrlandiya
|
4
|
0
|
3
|
7
|
14
|
Rumıniya
|
3
|
4
|
1
|
8
|
15
|
Ukrayna
|
3
|
3
|
4
|
10
|
16-17
|
Macarıstan
|
3
|
3
|
3
|
9
|
İsveç
|
3
|
3
|
3
|
9
|
18
|
Özbəkistan
|
3
|
0
|
2
|
5
|
19
|
Braziliya
|
2
|
5
|
8
|
15
|
20
|
İspaniya
|
2
|
3
|
8
|
13
|
21
|
İran
|
2
|
2
|
2
|
6
|
22-23
|
Xorvatiya
|
2
|
1
|
3
|
6
|
Kuba
|
2
|
1
|
3
|
6
|
24
|
AZƏRBAYCAN
|
2
|
1
|
1
|
4
|
25
|
Belçika
|
2
|
0
|
4
|
6
|
26-27
|
Honkonq
|
2
|
0
|
2
|
4
|
Filippin
|
2
|
0
|
2
|
4
|
28
|
İndoneziya
|
2
|
0
|
1
|
3
|
29
|
Serbiya
|
2
|
0
|
0
|
2
|
30
|
İsrail
|
1
|
4
|
1
|
6
|
31
|
Qazaxıstan
|
1
|
3
|
3
|
7
|
32-33
|
Yamayka
|
1
|
3
|
2
|
6
|
Tailand
|
1
|
3
|
2
|
6
|
34
|
İsveçrə
|
1
|
2
|
4
|
7
|
35-36
|
Danimarka
|
1
|
2
|
1
|
4
|
Gürcüstan
|
1
|
2
|
1
|
4
|
37
|
Ekvador
|
1
|
2
|
0
|
3
|
38
|
Yunanıstan
|
1
|
1
|
5
|
7
|
39
|
Polşa
|
1
|
1
|
4
|
6
|
40
|
Keniya
|
1
|
1
|
3
|
5
|
41
|
CAR
|
1
|
1
|
2
|
4
|
42-45
|
Argentina
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Çili
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Sent-Lusiya
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Uqanda
|
1
|
1
|
0
|
2
|
46
|
Tayvan
|
1
|
0
|
5
|
6
|
47
|
Bolqarıstan
|
1
|
0
|
3
|
4
|
48-52
|
Avstriya
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Çexiya
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Qvatemala
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Mərakeş
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Norveç
|
1
|
0
|
1
|
2
|
52-58
|
Əlcəzair
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Botsvana
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Bəhreyn
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Dominika
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Pakistan
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Sloveniya
|
1
|
0
|
0
|
1
|
59
|
KXDR
|
0
|
2
|
4
|
6
|
60
|
Türkiyə
|
0
|
2
|
3
|
5
|
61
|
Meksika
|
0
|
2
|
2
|
4
|
62
|
Ermənistan
|
0
|
2
|
1
|
3
|
63
|
Efiopiya
|
0
|
2
|
0
|
2
|
64
|
Hindistan
|
0
|
1
|
4
|
5
|
65
|
Qırğızıstan
|
0
|
1
|
3
|
4
|
66
|
Litva
|
0
|
1
|
2
|
3
|
67-69
|
Kosova
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Portuqaliya
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Tunis
|
0
|
1
|
1
|
2
|
70-74
|
Kolumbiya
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Kipr
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Fici
|
0
|
1
|
0
|
1
|
İordaniya
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Monqolustan
|
0
|
1
|
0
|
1
|
75
|
Tacikistan
|
0
|
0
|
3
|
3
|
76-79
|
Dominikan Res.
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Qrenada
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Malayziya
|
0
|
0
|
2
|
2
|
Moldova
|
0
|
0
|
2
|
2
|
80-85
|
Kabo Verde
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Misir
|
0
|
0
|
1
|
1
|
QOK
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Peru
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Slovakiya
|
0
|
0
|
1
|
1
|
Zambiya
|
0
|
0
|
1
|
1
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