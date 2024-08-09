9 Avqust 2024
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Paris-2024: Azərbaycan 24-ci pillədə, ABŞ lider mövqeyində - MEDAL SİYAHISI

Paris-2024
Xəbərlər
9 Avqust 2024 02:04
787
Paris-2024: Azərbaycan 24-ci pillədə, ABŞ lider mövqeyində - MEDAL SİYAHISI

Paris-2024 Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 85-ə çatıb.

İdman.biz xəbər verir ki, hesabında 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc olan Azərbaycan yığması 24-ci pillədə qərarlaşıb.

ABŞ yığması 100 medal həddinə çatan ilk ölkə olub. Amerikalıların qazandıqları 103 medaldan 30-u qızıldır.

Oyunların 12-ci günündə Pakistan, İndoneziya, Botsvana və Avstriya ilk yüksək əyarlı medala sahib çıxıblar.

Paris-2024 Olimpiadasında medal sıralaması

Yer

Ölkə

Qızıl

Gümüş

Bürünc

Medal sayı

1

ABŞ

30

38

35

103

2

Çin

29

25

19

73

3

Avstraliya

18

14

13

44

4

Fransa

14

19

21

54

5

Böyük Britaniya

13

17

21

51

6

Cənubi Koreya

13

8

7

28

7

Yaponiya

13

7

13

33

8

Niderland

11

6

8

25

9

İtaliya

10

11

9

30

10

Almaniya

9

8

5

22

11

Kanada

6

5

10

21

12

Yeni Zelandiya

5

6

2

13

13

İrlandiya

4

0

3

7

14

Rumıniya

3

4

1

8

15

Ukrayna

3

3

4

10

16-17

Macarıstan

3

3

3

9

İsveç

3

3

3

9

18

Özbəkistan

3

0

2

5

19

Braziliya

2

5

8

15

20

İspaniya

2

3

8

13

21

İran

2

2

2

6

22-23

Xorvatiya

2

1

3

6

Kuba

2

1

3

6

24

AZƏRBAYCAN

2

1

1

4

25

Belçika

2

0

4

6

26-27

Honkonq

2

0

2

4

Filippin

2

0

2

4

28

İndoneziya

2

0

1

3

29

Serbiya

2

0

0

2

30

İsrail

1

4

1

6

31

Qazaxıstan

1

3

3

7

32-33

Yamayka

1

3

2

6

Tailand

1

3

2

6

34

İsveçrə

1

2

4

7

35-36

Danimarka

1

2

1

4

Gürcüstan

1

2

1

4

37

Ekvador

1

2

0

3

38

Yunanıstan

1

1

5

7

39

Polşa

1

1

4

6

40

Keniya

1

1

3

5

41

CAR

1

1

2

4

42-45

Argentina

1

1

0

2

Çili

1

1

0

2

Sent-Lusiya

1

1

0

2

Uqanda

1

1

0

2

46

Tayvan

1

0

5

6

47

Bolqarıstan

1

0

3

4

48-52

Avstriya

1

0

1

2

Çexiya

1

0

1

2

Qvatemala

1

0

1

2

Mərakeş

1

0

1

2

Norveç

1

0

1

2

52-58

Əlcəzair

1

0

0

1

Botsvana

1

0

0

1

Bəhreyn

1

0

0

1

Dominika

1

0

0

1

Pakistan

1

0

0

1

Sloveniya

1

0

0

1

59

KXDR

0

2

4

6

60

Türkiyə

0

2

3

5

61

Meksika

0

2

2

4

62

Ermənistan

0

2

1

3

63

Efiopiya

0

2

0

2

64

Hindistan

0

1

4

5

65

Qırğızıstan

0

1

3

4

66

Litva

0

1

2

3

67-69

Kosova

0

1

1

2

Portuqaliya

0

1

1

2

Tunis

0

1

1

2

70-74

Kolumbiya

0

1

0

1

Kipr

0

1

0

1

Fici

0

1

0

1

İordaniya

0

1

0

1

Monqolustan

0

1

0

1

75

Tacikistan

0

0

3

3

76-79

Dominikan Res.

0

0

2

2

Qrenada

0

0

2

2

Malayziya

0

0

2

2

Moldova

0

0

2

2

80-85

Kabo Verde

0

0

1

1

Misir

0

0

1

1

QOK

0

0

1

1

Peru

0

0

1

1

Slovakiya

0

0

1

1

Zambiya

0

0

1

1

İdman.biz

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